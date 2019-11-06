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Chicago Bulls’un logosu sosyal medyayı karıştırdı! Tersten bakıldığında…

NBA takımlarından Chicago Bulls'un logosu sosyal medyanın gündeminde. Reddit kullanıcıları logoya tersten bakıldığında sıra dışı bir görüntünün ortaya çıktığını iddia etti.

Sozcu.com.tr
11:38 -
Haberler Dünya
Chicago Bulls’un logosu sosyal medyayı karıştırdı! Tersten bakıldığında…

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Chicago Bulls, son günlerde sosyal medyada gündemden düşmüyor. Bu ilginin sebebi ise takımın başarısı değil, logosu.

1966 yılında Dean P. Wessel tarafından tasarlanan ve öfkeli bir boğayı tasvir eden logo, Reddit kullanıcılarının diline düştü. Logoya tersten bakıldığında bir robotun yengeçle cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi.

Logonun ters çevrilmiş hali.

Bu iddia sosyal medyada büyük ses getirirken, logoya başka benzetmeler yapanlar da oldu. Bir grup kullanıcı ise daha masum bir iddiada bulunarak, robotun incil okuduğunu öne sürdü.

1990’lı yıllarda Michael Jordan önderliğinde 6 şampiyonluk kazanan Chicago Bulls takımı, dünya çapında büyük popülerliğe kavuşmuştu.

basketbol Dünya
Son güncelleme: 11:43 06.11.2019
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