Chicago’da başkanlık yarışı kızıştı… Seçilirse bir ilk olacak

TAYFUN HOPALI / Chicago

Obama'nın eski danışmanlarından olan Rahm Emanuel’in iki kez başkanlık yaptıktan sonra aday olmayacağını açıklaması ile Chicago'da seçimlerin ilk ayağında iki kadın belediye başkan adayı öne çıktı: Lori Lightfoot ve Toni Preckwinkle.

Her ikisi de siyahi olan kadın adaylardan biri 2 Nisan’da belediye başkanı olacak. Anketler Lori'nin daha önde olduğunu gösteriyor. Lezbiyen siyahi aday Lori, televizyon reklamlarında eşi Amy Eshleman ve 10 yaşındaki kızları ile birlikte şehri nasıl yöneteceğini anlatıyor. Aday olmadan önce belediyenin Polis Kurulu Başkanlığı’nı yapan Lori'nin işi hiç de kolay değil.

En önemli sorun şehrin suç oranlarının yüksek olması. 2016 yılında 4 bin 368 kişi vurulmuş, 786 kişi ise hayatını kaybetmişti. Çetelerin ve suç örgütlerinin inanılmaz bir savaşı var. Polis teşkilatı ile halk arasında da bir güvensizlik söz konusu. Polislerin özellikle siyahi vatandaşlara kötü davrandığı ve hiç çekinmeden silah kullandığı iddiaları günlük gazetelerin haberleri arasında.

Bu sorunlara sağlık ve eğitim problemleri de eklendiğinde yeni başkanın işi oldukça zor. Chicago ilk kez kendisini yönetecek bir kadın başkanı seçecek, belki de o başkan siyahi, lezbiyen biri olacak.