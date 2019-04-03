Chicago’da tarihi seçim: İlk kez siyahi lezbiyen bir kadın belediye başkanı oldu

Tayfun Hopalı/Chicago

Afrika kökenli siyahi kadın aday Lori Lightfoot dün yapılan seçimi kazandi. Böylece Lori, Chicago’nun siyahi lezbiyen ilk kadın başkanı oldu.

Obama'nin eski danışmanlarından olan Rahm Emanuel iki kez başkanlık yaptıktan sonra artık aday olmayacağını açıklaması ile Chicago’da seçimlerin ilk ayağında iki kadın belediye başkan adayı öne çıkmıştı: Lori Lightfoot ve Toni Preckwinkle. Her ikisi de siyahi olan kadın adayların yarışında belediye başkanlığını Lori Lightfoot kazandi. Lezbiyen siyahi aday Lori televizyon reklamlarında bile eşi Amy Eshleman birlikte çıkmıştı. Lori aday olmadan önce suç oranı oldukça yüksek olan Chicago’nun Polis Kurulu Başkanlığını yapıyordu.