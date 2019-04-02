CHP’den NY Times’a açıklama: Bu kadar organize olmamızı beklemiyorlardı

ABD’nin çok okunan gazetelerinden New York Times, seçim sürecini okuyucularına kapsamlı bir dosya haberle aktardı. Gazetenin Türkiye temsilcisi olan Carlotta Gill imzalı haberde, “Erdoğan’ın partisi evinde desteğini kaybederken Türkiye’de siyasi deprem yaşandı” başlığı kullanıldı.

Haberde yıllar boyunca kimsenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’la mücadele edemeyeceği ifade edilirken seçimde İstanbul’un kaybedilmesinin şaşırtıcı olduğu aktarılıyor. Gazete, “Bu sefer farklı olan kötü giden ekonomi ve çok disiplinli bir muhalefetti” ifadesini kullandı. Gazeteye konuşan CHP’nin İstanbul İl Başkan Yardımcısı İlayda Koçoğlu, “Bizim bu kadar organize olacağımızı tahmin etmiyorlardı ya da azimli olacağımızı düşünmüyorlardı” dedi.