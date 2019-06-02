Son dakika! Çin: ABD ile savaş dünya için felaket olur

Singapur'da düzenlenen Asya'nın en büyük güvenlik zirvesi Shangri-La Diyaloğu'nda konuşan Wei, ABD Savunma Bakanı Patrick Shanahan'ın söz konusu zirvede yaptığı “Asya'nın istikrarını sağlama” açıklamalarına tepki gösterdi.

Çin Savunma Bakanı Wei, Tayvan'a müdahale edecek herhangi bir devlet veya güçle “sonuna kadar savaşacaklarını” belirtti.

Euronews’ün aktardığı habere göre; konuşmasının devamında Wei, “Bize kimse saldırmadıkça biz de kimseye saldırmayız” dedi.

Wei, Çin ve ABD arasında yaşanacak çatışmaların sonuçlarının vahim olacağını öne sürerek Washington'ı uyardı: “İki taraf da olası bir savaşın hem kendileri için hem de dünya için bir felaket olacağının farkında.”

ABD Savunma Bakanı Patrick Shanahan, Güney Çin Denizi ve Tayvan gibi konular da dahil olmak üzere “bölgeyi tehdit eden politikaları artık görmezden gelmeyeceklerini” dile getirmişti.

‘TİANANMEN OLAYINI BASTIRMAK DOĞRU KARARDI’

Çin Savunma Bakanı Wei ayrıca, 30 yıl önce Pekin'de kanlı Tiananmen olaylarını bastırmanın “doğru bir karar” olduğunu ve ülkenin o günden itibaren “istikrarının sağlanabildiğini” açıkladı.

Eylemlerdeki öğrencilerden ve aydınlardan ‘kargaşa' olarak bahseden Wei, “30 yıl önce yaşananlar herkesi ilgilendiriyor. Komünist Parti yönetimi altındaki Çin birçok değişikliğe katlandı. […] Çin hükümeti kargaşaları durdurmaya kararlıydı” dedi.