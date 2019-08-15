Çin-Hong Kong gerilimi dinmiyor… Sınırda ürküten görüntü!

Çin ordusu Hong Kong'un sınır komşusu Shenzen kentindeki askeri varlığını artırıyor. Bölgedeki uluslararası ajansların muhabirleri binlerce kişiden oluşan birliklerin Shenzen Bay Stadyumu’nda geçit töreni yaptığını ve bu esnada stadın içinde ve dışında çok sayıda zırhlı araç ile askeri nakliye aracının bulunduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump da Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Pekin’in Hong Kong sınırına askeri birlikler kaydırdığından haberdar olduklarını ifade etmişti.

Çin yönetimi, son günlerde Hong Kong ile ilgili yaptığı açıklamalarda göstericiler için ‘teröristler’ tabirini kullanmış ve ‘demir yumruk’ ile harekete geçilmesi yönünde ifadelerde bulunmuştu.

Trump’tan Şi’ye görüşme teklifi

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong krizinin çözümü için Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e görüşme çağrısında bulundu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Başkan Şi’nin, Hong Kong’daki problemi hızlı ve insani bir biçimde çözmek istemesi durumunda, bunu yapabileceğinden hiç kuşkum yok” ifadesini kullandı.