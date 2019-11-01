Çin, internet üzerinden e-sigara satışına son verdi!

ABD'de en son 37 kişinin ölümüne neden olan elektronik sigara, internet üzerinden rahatlıkla satın alınabiliyor. Buna son vermek isteyen Çin, elektronik sigaraların internet üzerinden satışına son verdi. Elektronik sigaraların, internet üzerinden ve her türlü mobil aplikasyonlardaki satışı durduruldu. Elektronik sigara üreten ve satan şirketlere bir an önce e-sigaraları sattıkları internet sitelerini kapatmaları çağrısı yapıldı.

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EN BÜYÜK PAZARINA SAHİP

Reşit olmayanların elektronik sigaralardan korunmasına yönelik düzenleyici tedbirler alınarak reşit olmayanlara elektronik sigara satılmaması istendi. 300 milyondan fazla sigara bağımlısı bulunan Çin elektronik sigara satışında dünyanın en büyük pazarına sahip. Çin’de 18 yaşından küçüklere elektronik sigaranın satışı ise geçtiğimiz yıl yasaklanmıştı.

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YASAK OLAN ÜLKELER

Öte yandan, ABD’de gerçekleşen ölümlerin ardından elektronik sigaranın yasaklanması için adım atacağını açıklamıştı. Elektronik sigara kullanımının yasak olduğu ülkeler arasında ise Türkiye, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Hong Kong, Hindistan, Tayland yer alıyor. İHA