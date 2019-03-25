Çin lideri Jinping’e Paris’te protesto!

Çin’in, Uygur Özerk bölgesindeki Türklere ve 1950 yılında işgal edilen Tibet’e uyguladığı asimilasyon politikaları Çin liderinin Fransa’ya ziyareti sırasında protesto edildi.

Eyfel Kulesi yakınlarında gerçekleştirilen protestolarda Çin tarafından işgal edilen bölgelerin milletleri bir araya geldi.

Uygur Türkleri ve Tibetlilerin bayraklarla katıldığı protestoda Çin Devlet Başkanı Jinping’in maskotu ilginç fotoğrafların ortaya çıkmasına neden oldu.

UYGUR TÜRKLERİ SORUNU

Çin’in bölgede kurduğu kamplarda işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı belirtilen Uygur Türkleri seslerini dünyaya duyurmak için her fırsatta protesto düzenliyor.

TİBET’İN BAĞIMSIZLIĞI

Tibet bir zamanlar bağımsız bir krallık olan Tibet’in özgürlüğünü destekleyenler tarafından Çin’in bu bölgeyi 1950’de tarafından işgal edildiği iddia edilmektedir. Çin Halk Cumhuriyeti ise bu bölgeyi ele geçirerek politik bir özerklik verdiğini belirtmekle birlikte Tibet’in yalnızca 1913-1950 yılları arasında Çin’in politik nüfuzundan çıktığını, bölgenin tarihi olarak Çin’e ait olduğunu düşünmektedir. Tibet’in kendi kültür ve zenginliklerinin “kültürel bir soykırım”a tabi tutulduğu da iddialar arasındadır. Çin hükümeti ise bu “kültürel soykırım” iddialarının gerçek dışı olduğunu savunmaktadır.

1959’da Çin yönetimine karşı bir isyan başlatan Dalay Lama, barışın sağlanamamasının ardından Hindistan hükümetinin daveti üzerine Hindistan’a gitmiştir . Günümüzde Çin ile Sürgündeki Tibet Hükümeti arasında Tibet’in ne zaman Çin’in bir parçası olduğu ve Çin’in Tibet’i egemenliği altına alma geçerliliği konusunda anlaşmazlıklar bulunmaktadır.

AIRBUS’TAN DEV SATIŞ

Ziyaret sırasında dünyanın en büyük havacılık firmalarından Avrupa menşeili Airbus’ın, Çin’e 18 milyar dolarlık A320 tipi uçak satışı gerçekleştirdiği belirtildi.