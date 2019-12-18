Çin’de 5.2 büyüklüğünde deprem

Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin Sıçuan eyaletininin Neyciang kentine bağlı Zıcong ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.. Yerin 14 kilometre altında kaydedilen depremde ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/cinde-5-2-buyuklugunde-deprem-5516041","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/cinde-5-2-buyuklugunde-deprem-5516041","pageType":"yazi","pageIdentifier":5516041,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"dunya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""});aip('newsArticle', {"identifier":5516041,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/cinde-5-2-buyuklugunde-deprem-5516041/","headline":"u00c7in&#8217;de 5.2 bu00fcyu00fcklu00fcu011fu00fcnde deprem","articleBody":"","articleSection":"dunya","keywords":"["\\u00c7in","deprem"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/12/18/iecrop/deprem-shutter_16_9_1576650130.jpg","author":"myilmaz","dateCreated":1576650133,"datePublished":1576650133,"dateModified":1576650133,"info":"{"seo_news":"false"}"});