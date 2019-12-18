Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çin’de 5.2 büyüklüğünde deprem

Çin’in orta kesiminde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

09:22 -
Haberler Dünya
Çin’de 5.2 büyüklüğünde deprem

Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin Sıçuan eyaletininin Neyciang kentine bağlı Zıcong ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Yerin 14 kilometre altında kaydedilen depremde ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Çin deprem
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more