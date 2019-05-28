Çin’de ilk albino panda görüntülendi!

Çin’in güneybatısındaki Siçuan eyaletinde bulunan Wolong Ulusal Doğa Koruma Alanı tarafından nisan ayında çekildiği belirtilen karede, tamamen beyaz olan dev panda ormanlık alanda yürürken görülüyor.

Bilim insanları, görüntülenen pandanın albino olduğunu, bu yüzden tamamen beyaz tüylere ve kırmızı gözlere sahip olduğunu açıkladı.

Wolong Doğa Koruma Alanı hayvanın güçlü olduğunu ve albino olmasının normal fonksiyonlarını etkilemediğini belirtti.

Görüntüden hayvanın cinsiyeti anlaşılamazken, pandanın bir ya da iki yaşında olduğu kaydedildi.