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Çin’deki orman yangınında 30 kişi hayatını kaybetti!

Çin’in Sichuan eyaletinde yaşanan orman yangınında çoğu itfaiyeci olmak üzere 30 kişi hayatını kaybetti. Yangının şu an için bölgedeki yerleşim birimlerini tehdit etmediği açıklandı.

18:22 -
Haberler Dünya

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Liangshan Yi Özerk ilindeki Muli bölgesinde Cumartesi günü başlayan orman yangını devam ediyor. Askeri birimlerin kurtarma çalışmalarına katılmak üzere iki helikopter gönderdiği, 689 kişinin ise alevleri kontrol altına almak için çalıştığı belirtildi.

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Yaklaşık 4 bin metre yükseklikte çıkan yangında alevlerin kapladığı alanın 2 hektarı bulduğu bildirildi. Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, yangına müdahale etmeye çalışan 27 itfaiyecinin ve bölgede yaşayan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İHA

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Son güncelleme: android-time 18:54 01.04.2019
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