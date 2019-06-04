Çin’den ABD’ye seyahat uyarısı

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan seyahat uyarısında, “Çin vatandaşlarının ABD’ye gitmeleri halinde gözaltına alınabilecekleri, sorgulanabilecekleri ve güvenlik güçlerinin kötü muamelesine maruz kalabilecekleri” belirtildi.

Çin’in Washington Büyükelçiliği ile tüm konsolosluklarına iletilen uyarıda, ABD’deki Çin vatandaşları ve Çinliler tarafından kurulan müesseselerden, güvenlik konusunda teyakkuzda olmaları ve olası girişimlere etkin ve yerinde tepki vermeleri istendi.

Uyarının yıl sonuna kadar geçerli olacağı kaydedildi.

Dün de Çin Kültür Bakanlığı ABD’deki artan silahlı saldırı, soygun ve hırsızlık olaylarını gerekçe göstererek vatandaşlarına seyahat uyarısında bulunmuştu.