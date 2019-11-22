Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çin’den zehir zemberek ABD açıklaması

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin'in ABD ile 'birinci aşama' ticaret anlaşmasına varmak istediğini ve ticaret savaşından kaçınmaya çalıştığını ancak gerektiğinde misilleme yapmaktan korkmadığını belirtti.

Sozcu.com.tr
10:54 -
Haberler Dünya
Çin’den zehir zemberek ABD açıklaması

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, son aylarda tansiyonun yüksek olduğu Pekin-Washington hattında gerilimi artıracak açıklamalarda bulundu.

Xi uluslararası forumun temsilcilerine yaptığı açıklamada “Karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde ‘birinci aşama’ anlaşması için çalışmak istiyoruz” dedi. Çin Devlet Başkanı, “Gerektiğinde karşı koyacağız, ancak ticaret savaşına girmemek için aktif olarak çalışıyoruz. Bu ticaret savaşını başlatmadık ve bu istediğimiz bir şey değil” dedi.

Xi bu açıklamaları Bloomberg LP tarafından Beijing’de Ulusal Halk Kongresi’nin toplandığı Büyük Halk Salonu’nda düzenlenen Yeni Ekonomi Forumu temsilcilerinin sorularını yanıtlarken yaptı.

ABD Çin Ekonomi
Son güncelleme: 10:57 22.11.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more