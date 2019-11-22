Çin’den zehir zemberek ABD açıklaması

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, son aylarda tansiyonun yüksek olduğu Pekin-Washington hattında gerilimi artıracak açıklamalarda bulundu.

Xi uluslararası forumun temsilcilerine yaptığı açıklamada “Karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde ‘birinci aşama’ anlaşması için çalışmak istiyoruz” dedi. Çin Devlet Başkanı, “Gerektiğinde karşı koyacağız, ancak ticaret savaşına girmemek için aktif olarak çalışıyoruz. Bu ticaret savaşını başlatmadık ve bu istediğimiz bir şey değil” dedi.

Xi bu açıklamaları Bloomberg LP tarafından Beijing’de Ulusal Halk Kongresi’nin toplandığı Büyük Halk Salonu’nda düzenlenen Yeni Ekonomi Forumu temsilcilerinin sorularını yanıtlarken yaptı.