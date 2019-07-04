Cinsel organı yanan gencin hayatı değiştiren ameliyat

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberinde Ramesh adıyla anılan 25 yaşındaki adam, sekiz saat süren bir ameliyat geçirdi.

Doktorlar, elinden ve kolundan kan damarlarıyla birlikte dokuları ve sinirleri alarak, Ramesh’in cinsel organına nakletti.

Ramesh’e bir yıl içinde ereksiyonu sağlayan bir penis implantı takılacağı öğrenildi.

Times of India’nın haberine göre; Ramesh dokuz yaşındayken, Madhya Pradeş eyaletinin Barwani köyündeki elektrik iletim hattında korkunç bir kaza geçirdi. Akıma kapılan küçük çocuk, tepeden tırnağa yandı.

Çocukluğunda günlük aktiviteleri yapmakta güçlük çektiğini anlatan Ramesh, cinsel organında oluşan hasar nedeniyle akranları gibi ayakta çişini bile yapamıyormuş.

Ramesh’in karderi Vadodara Gujarat kentinde çalışan Dr. Saumya Nayak’la tanışmasıyla değişmiş.

Dr. Nayak, mikrocasküler penis rekonstrüksiyonuyla Ramesh’in elinden alınan dokularla cinsel organını yeniden yaptıklarını söyledi.