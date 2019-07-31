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Cinsel organına iğne soktu, başına büyük iş aldı

Çin'de ilköğretim öğrencisi bir çocuk, ev ödevlerini yaparken uyanık kalmak için cinsel organına iğne yerleştirdi. 12-13 yaşında olduğu öğrenilen çocuk, yaptığını annesini söyler söylemez hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı.

15:15 -
Haberler Dünya
Cinsel organına iğne soktu, başına büyük iş aldı

Çin’de İngilizce yayın yapan Globol Times’ın haberine göre; olay 28 Temmuz Pazar günü yaşandı. Haberde adı anılmayan öğrenci, anneannesine ait bir akupunktur iğnesini çekmeceden gizlice aldı.

Çocuğun annesi tarafından yavaş yürüdüğünün fark edilmesi üzerine yaptığı şeyi itiraf ettiği belirtildi. Çocuk, “Ev ödevimi yaparken uyuyakalıyordum. İdrar yoluma bir iğne yerleştirerek uyanık kalmaya çalıştım” dedim.

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10 santimetre uzunluğundaki iğnenin sidik yoluna çok yaklaştığı ve çocuğun yürürken ve idrarını yaparken rahatsızlık hissettiği öğrenildi.

Doktor, iğnenin hareket etmesi halinde sidik torbasını ve arterleri parçalayabileceğini, ayrıca enfeksiyon ve kanama riskinin bulunduğunu ifade etti.

Çocuk acilen ameliyata alınırken, iki saat süren operasyon sonucunda iğne başarıyla çıkarıldı.

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Son güncelleme: android-time 15:18 31.07.2019
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