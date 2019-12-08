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Cinsel organında uyuşturucuyla yakalandı

ABD'de yaklaşık 220 gram metamfetamini vajinasında Meksika sınırından sokmaya çalışan bir kadın Gümrük ve Sınır Muhafaza yetkilileri tarafından yakalandı.

Sozcu.com.tr
11:51 -
Haberler Dünya
Cinsel organında uyuşturucuyla yakalandı

Şaşırtıcı kaçakçılık girişimi, 32 yaşındaki kadının Meksika ile Texas arasındaki Paso Del Norte Sınır Kapısı’nda kontrolden geçtiği sırada ortaya çıktı.

Narkotik köpekleri, ABD medyasında adı belirtilmeyen kadının vücudunu koklayınca havlamaya başladı. Bunun üzerine yapılan ayrıntılı inceleme sonucunda kadının cinsel organına gizlenmiş silindirik objeler tespit edildi. Paketlerin içinde ise metamfetamin olduğu belirlendi.

Kadın, uyuşturucu kaçakçılığı teşebbüsü suçlamasıyla ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na bağı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza yetkililerine teslim edildi.

“Kristal meth” olarak da bilinen metamfetamin, uyarıcı ve halüsinasyon özelliği olan sentetik bir maddedir. Metamfetaminin birçok uyarıcı gibi bağımlılık yapma özelliği bulunuyor.

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Son güncelleme: 11:59 08.12.2019
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