Cinsellik sırları… Uzmanı anlattı, işte seks için en ideal zaman

Cinsellik, sağlık ve bilinç eğitimine yönelik içeriklerin yer aldığı ‘Sex Ed’ platformunun kurucularından Liz Goldwyn, sabahları seks yapmak için birçok neden olduğunu söyledi.

Buna göre; sabah seksi sadece stresi azaltmıyor, aynı zamanda ilişki içindeki ‘yakınlık’ ve ‘samimiyeti’ de artırıyor.

Refinery29 sitesine konuşan Goldwyn, “Sabah seks için en sevdiğim zamanlardan biri. Orgazm olsun olmasın, güne başlamak için harika bir yöntem” ifadelerini kullandı.

Goldwyn sabah seks yapmak için dört nedeni ise özetle şöyle sıralıyor:

1- Hafta sonlarını nasıl geçirdiğinize bağlı olarak değişir. Fakat bir akşamın ya da buluşmanın ardından sekse odaklanmak her zaman ideal olmayabilir. Zira en ‘dinç’ zamanınızda olmayabiliriz.

2- Önceki çalışmalar, sabah seks yapmanın insana kendini daha iyi hissettirdiğini, zira testosteronun sabah saatlerinde en yüksek seviyede olduğunu ortaya koydu. Araştırmalar ayrıca testosteron seviyesinin yüksekliğinin ereksiyon gücünü ve cinsel işlevi artırdığını kanıtlıyor.

3- İlişki yaşarken çoğu zaman meşgul oluruz ve farklı/değişken program ve libido nedeniyle seks için zaman ve enerji bulmakta zorluk çekeriz. Sabah ilk iş olarak seks yapmak, gün boyu yüzümüzün gülmesini sağlayabilir. Bu da partnerimize olan bağlılığımızı artırabilir.

4- Seks sadece kendinizi iyi hissetmenizi değil, aynı zamanda ‘mutluluk hormonları’ olarak bilinen oksitosin ve dopamin salgılanmasını sağlar.