Cinsiyet eşitliği böyle olur: Bütün ödüller erkeklere

Her yıl yapılan uluslararası eşitlik araştırmalarında son sıralarda yer alan Birleşik Arap Emirlikleri’nde ilginç bir etkinlik gerçekleşti. Önceki gün Dubai’de gerçekleşen etkinliğin ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri’nin Başkan Yardımcısı ve Dubai’nin lideri Şeyh Raşid el Maktum’du.

İş yerlerinde cinsiyet eşitliğine önem veren kuruluşların ödüllendirildiği gecede ise tek bir sorun vardı: Bütün ödüller erkeklere gitti.

“Cinsiyet eşitliğine önem veren en iyi hükümet kurumu”, “Cinsiyet eşitliğine destek veren en iyi federal kurum” ve “En iyi cinsiyet eşitliği inisiyatifi” gibi farklı kategorilerde ödüllerin dağıtıldığı gecede ödüllerin çoğunu finans bakanlığı, federal istastistik kurumu ve insan kaynakları bakanlığı kazandı.

Bütün bu kuruluşların ödüllerini erkek yöneticiler teslim alırken General Şeyh Saif bin Zayed el-Nahyan da kadın askerlerin doğum iznine çıkmasına izin vererek “Cinsiyet eşitliğine en büyük katkıyı sağlayan” kişi olarak ödülün sahibi oldu.

Guardian, bu habere geniş yer ayırırken, sosyal medya kullanıcıları bu etkinliği ve ödülleri alay konusu yaptı. Bazı kullanıcılar, “Gerçekten çeşitlilik üst seviyede, bu adamlar işi bitirmiş. Baksanız adamlardan biri gri kıyafet giymiş” derken, bazıları, “Bu çok saçma bir girişim” yorumunu yaptı.

Fakat Dubaili yetkililer, “Ülkemizde yaşayan kadınların başarılarından ve ülkenin geleceğini şekillendirdikleri için gurur duyuyoruz. Cinsiyet eşitliği hükümet kurumlarımızın en büyük önceliği” dedi.