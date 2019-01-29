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Cinsiyet eşitliği böyle olur: Bütün ödüller erkeklere

Birleşik Arap Emirlikleri'nde önceki gün düzenlenen bir etkinlik uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu... Dubai'de Şeyh Maktum'un bizzat katıldığı ve ödülleri dağıttığı "İş Yaşamında Cinsiyet Eşitliği" etkinliğinde bütün ödülleri erkeklere verdi. Etkinlikteki kadınlar ise kazananları açıklamak ve Maktum'un takdim ettiği madalya ve sertifikayı hazırlamakla meşguldü.

Sozcu.com.tr
07:57 -
Haberler Dünya
Cinsiyet eşitliği böyle olur: Bütün ödüller erkeklere

Her yıl yapılan uluslararası eşitlik araştırmalarında son sıralarda yer alan Birleşik Arap Emirlikleri’nde ilginç bir etkinlik gerçekleşti. Önceki gün Dubai’de gerçekleşen etkinliğin ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri’nin Başkan Yardımcısı ve Dubai’nin lideri Şeyh Raşid el Maktum’du.

İş yerlerinde cinsiyet eşitliğine önem veren kuruluşların ödüllendirildiği gecede ise tek bir sorun vardı: Bütün ödüller erkeklere gitti.

el-Maktum ödülleri dağıttı.

el-Maktum ödülleri dağıttı.

“Cinsiyet eşitliğine önem veren en iyi hükümet kurumu”, “Cinsiyet eşitliğine destek veren en iyi federal kurum” ve “En iyi cinsiyet eşitliği inisiyatifi” gibi farklı kategorilerde ödüllerin dağıtıldığı gecede ödüllerin çoğunu finans bakanlığı, federal istastistik kurumu ve insan kaynakları bakanlığı kazandı.

Dubai'den paylaşılan fotoğrafta kadınlar sadece katılımcı olarak yer aldı.

Dubai’den paylaşılan fotoğrafta kadınlar sadece katılımcı olarak yer aldı.

Bütün bu kuruluşların ödüllerini erkek yöneticiler teslim alırken General Şeyh Saif bin Zayed el-Nahyan da kadın askerlerin doğum iznine çıkmasına izin vererek “Cinsiyet eşitliğine en büyük katkıyı sağlayan” kişi olarak ödülün sahibi oldu.

Farklı kategorilerde dağıtılan ödülleri erkeklerin alması tartışma başlattı.

Farklı kategorilerde dağıtılan ödülleri erkeklerin alması tartışma başlattı.

Guardian, bu habere geniş yer ayırırken, sosyal medya kullanıcıları bu etkinliği ve ödülleri alay konusu yaptı. Bazı kullanıcılar, “Gerçekten çeşitlilik üst seviyede, bu adamlar işi bitirmiş. Baksanız adamlardan biri gri kıyafet giymiş” derken, bazıları, “Bu çok saçma bir girişim” yorumunu yaptı.

Paylaşılan fotoğraflarda kadınların arka sırada oturması dikkat çekti.

Paylaşılan fotoğraflarda kadınların arka sırada oturması dikkat çekti.

Fakat Dubaili yetkililer, “Ülkemizde yaşayan kadınların başarılarından ve ülkenin geleceğini şekillendirdikleri için gurur duyuyoruz. Cinsiyet eşitliği hükümet kurumlarımızın en büyük önceliği” dedi.

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Son güncelleme: android-time 08:09 29.01.2019
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