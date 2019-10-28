Cobain’in 26 yıl önce giydiği hırka 2 milyon TL’ye satıldı!

Julien’s Auctions Müzayede Evi tarafından yapılan açıklamada Nirvana’nın solisti Kurt Cobain’in zeytin yeşili, üzerinde sigara yanığı bulunan ve yıkanmamış hırkası New York’taki açık artırmada 334 bin dolara (yaklaşık 2 milyon TL) alıcı buldu.

Müzayede evi bunun bu tip bir giysiye biçilen en yüksek fiyat olduğunu kaydetti.

Cobain’in hırkayı 1993 yılında intiharından beş ay önce MTV Unplugged programında giydiği belirtildi. Hırkanın daha önceki sahibi olan Garrett Kletjian, hırkayı 2015’te bir açık artırmada 137 bin 500 dolara almıştı.

Açık artırmada Cobain’in bir gitarı da yer aldı. Solak olan Cobain için özel üretilen Fender Mustang gitar da 340 bin dolara alıcı buldu.