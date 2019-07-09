Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek’te konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün vardığı Bosna Hersek’te bugün Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Oturumu’na katıldı. Erdoğan, yaptığı konuşmada, “AB ülkeleri, sayısı onlarla ifade edilecek mülteci kotalarında dahi anlaşamazken, Türkiye 4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapıyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Başta Balkan ülkeleri olmak üzere Avrupa kıtasının tamamının güvenliğine paha biçilemez katkı sağladık. Ancak bu zorlu süreçte Avrupalı dostlarımızdan beklediğimiz desteği ve insani tavrı göremedik” dedi.