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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman’la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Suudi Arabistan Kralı Selman'a ağabeyi Muteb bin Abdulaziz’in vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

00:13 -
Haberler Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman’la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'i telefonla arayarak ağabeyi Muteb bin Abdulaziz'in vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan TAyyip Erdoğan
Son güncelleme: 00:30 04.12.2019
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