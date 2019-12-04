Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman’la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'i telefonla arayarak ağabeyi Muteb bin Abdulaziz'in vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/cumhurbaskani-erdogan-kral-selmanla-gorustu-5488101","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/cumhurbaskani-erdogan-kral-selmanla-gorustu-5488101","pageType":"yazi","pageIdentifier":5488101,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"dunya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""});aip('newsArticle', {"identifier":5488101,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/cumhurbaskani-erdogan-kral-selmanla-gorustu-5488101/","headline":"Cumhurbau015fkanu0131 Erdou011fan, Kral Selman&#8217;la gu00f6ru00fcu015ftu00fc","articleBody":"","articleSection":"dunya","keywords":"["Cumhurba\\u015fkan\\u0131","Recep Tayyip Erdo\\u011fan","Suudi Arabistan","TAyyip Erdo\\u011fan"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/12/03/iecrop/manset-9_16_9_1575407834.jpg","author":"avanes","dateCreated":1575407608,"datePublished":1575407608,"dateModified":1575408606,"info":"{"seo_news":"false"}"});