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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli görüşmeler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Asya İşbirliği Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulunurken, Rusya lideri Putin ve İranlı mevkidaşı Ruhani ile bir araya geldi.

Sozcu.com.tr
10:45 -
Haberler Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli görüşmeler

Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Tacikistan’da bulunan Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

– Kudüs’te yeni oldubittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz.

– Bir terör örgütü eliyle diğerini yok etme politikalarının varacağı yer daha fazla kan, daha fazla işgal, daha fazla zulüm ve gözyaşıdır.

FOTO: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’deki zirvede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile de bir araya geldi.

FOTO: AA

Son güncelleme: android-time 11:20 15.06.2019
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