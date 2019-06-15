Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli görüşmeler

Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Tacikistan’da bulunan Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

– Kudüs’te yeni oldubittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz.

– Bir terör örgütü eliyle diğerini yok etme politikalarının varacağı yer daha fazla kan, daha fazla işgal, daha fazla zulüm ve gözyaşıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’deki zirvede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile de bir araya geldi.