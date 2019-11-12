Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD temasları başlıyor: İade ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerek Türkiye, gerekse ABD kamuoyunda çok tartışılan Washington ziyaretine başladı.

Ziyaret, ABD Başkanı Donald Trump’ın hakarete varan ifadeler de içeren ve diplomasi sınırlarını ortadan kaldıran mektubunun gölgesinde gerçekleşiyor. Nitekim, Saray kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump mektubunu da 13 Kasım’da Beyaz Saray’da yapılacak görüşme sırasında iade edeceği haberini sızdırdılar.

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MEKTUBUN İADESİ NASIL OLACAK?

Ancak mektubun iadesinin nasıl gerçekleşeceği konusunda detaylar mevcut değil. Erdoğan ile Trump’ın Beyaz Saray’daki görüşmeye başlamadan gazeteciler için kısa birer açıklama yapmaları ve görüntü vermeleri bekleniyor.

Erdoğan mektubu, gazeteciler önündeki bu kısa açıklama sırasında iade edebilir. İkinci olasılık ise, mektubun kameraların olmadığı görüşme bölümünde, sessiz sedasız Trump’a iade edilmesi olabilir.

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Eğer iade edilirse, mektubun iadesi sırasında Erdoğan’ın nasıl ifadeler kullanacağı da ayrıca önem taşıyor.

KORUMALAR “İADE EDİLİR” Mİ?

Erdoğan’ın Washington için yolda olduğu saatlerde, ABD’de bir başka tartışma daha başlamış durumda… ABD Kongresi’nin en etkin isimlerinden, Başkan Trump’la aynı partiye mensup, Kongre Cumhuriyetçi grup başkanı Liz Cheney -kendisi eski ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney’in kızı- , Erdoğan’ın korumalarının ABD’ye alınmaması, havaalanına iner inmez Türkiye’ye “geri iade edilmeleri” için harekete geçti.

Erdoğan’ın Washington’a yaptığı Mayıs 2017 tarihli bir önceki ziyaretinde, koruma ekibinde yer alan 15 kişi, Türk Büyükelçilik ikametgahı önünde protesto gösterisi yapan grubu sert müdahalede

bulunmuştu. Türk korumaların ABD topraklarında, izinli bir gösteriye müdahale etmeleri ABD’de, özellikle de Kongre’de büyük tepki çekmiş, korumalar hakkında gıyaplarında dava açılmıştı.

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Liz Cheney, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya yazdığı mektupta, Erdoğan’ın korumalarının ‘ABD’ye girer girmez Türkiye’ye geri gönderilmeleri’ talebinde bulundu.