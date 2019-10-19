Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önündeki yoğun trafik

Cumhurbaşkanı ilk olarak 22 Ekim’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde bir araya gelecek.

İki lider geçen salı günü telefonda görüşmüş ve Putin Erdoğan’ı Rusya’ya davet etmişti.

Erdoğan-Putin görüşmesinden iki gün sonra 17 Ekim’de ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence liderliğinde üst düzey bir heyet Ankara’ya gelmiş ve Türkiye teröristlerin Suriye’nin kuzeydoğusundan çıkması koşuluyla Barış Pınarı Harekâtı’na ara vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın net tarih belli olmasa da gelecek haftalarda İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la görüşeceği de açıklandı.

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Gelişmeyi Fransa lideri Macron, dün Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’nin ardından duyurdu.

Erdoğan ile görüşmenin gelecek haftalarda gerçekleşeceğini belirten Macron, Türkiye’nin bir NATO üye olduğunu hatırlattı.

Fransa lideri dört ülkenin bir araya gelmesinin “NATO’nun ne olabileceği ya da ne olması gerektiği” konusundaki uyuma katkı sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Ekim’de ABD Başkanı Donald Trump’la bir görüşme gerçekleştirmişti. İki lider Suriye’de kurulması planlanan güvenli bölge üzerine konuşmuştu.

Bu görüşme sırasında Trump’ın Erdoğan’ı Washington’a davet ettiği ve Kasım ayında iki liderin Beyaz Saray’da bir araya geleceği belirtilmişti.