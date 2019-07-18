Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Bolton ile görüştü

Cumhurbaşkanlığından, Kalın’ın Bolton ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın, bugün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile ikili ilişkilerin ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada “ABD'nin, Türkiye'yi ortak üretici olduğu F35 programından askıya alması kararından duyduğumuz rahatsızlık dile getirilmiştir. İki ülke başkanlarının önceki ifadeleri ile uyumlu olmayan bu karar karşısındaki tepkimiz iletilmiştir. Türkiye-ABD ilişkilerinin tek taraflı dayatmalarla sağlıklı ilerleyemeyeceğinin altı çizilmiştir” denildi.

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MÜNBİÇ YOL HARİTASI ELE ALINDI

Görüşmede, Suriye konusunun da ele alındığı belirtilerek şöyle denildi:

“Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölge ile Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi ve Münbiç Yol Haritasının hayata geçirilmesi ele alınmıştır. Libya konusundaki son gelişmeler ele alınmış ve tarafların siyasi çözüm yoluna dönmeleri hususunda ortak irade beyan edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkan Trump'ın ortaya koyduğu 75 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşılması için ilgili birimlerin faaliyetlerini yoğunlaştırmasının önemine vurgu yapılmıştır. Son olarak ABD Başkanı Trump'ın ülkemize gerçekleştireceği ziyaret programı ve muhtemel tarihler konusu ele alınmıştır.” DHA