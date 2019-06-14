Cunta döneminde 4 aylıkken anne-babası kaçırıldı, tam 40 yıl sonra…

Javier Darroux Mijalchuk, Buenos Aires’te annesi ve babası kaçırıldığında 4 aylıktı. Daha sonra bir aile tarafından evlat edinildi.

BBC Türkçe’nin haberine göre; Darroux, birkaç yıl önce gerçek kimliğini araştırmaya başladı ve insan hakları örgütü Plaza de Mayo Büyükanneleri’nden yardım istedi.

Plaza de Mayo Büyükanneleri, 1976-1983 yılları arasındaki askeri diktatörlük döneminde öldürülen ya da kaçırılan muhaliflerin çocuklarının izini sürüyor.

Örgütün DNA testleriyle bulduğu 130’uncu çocuk olan Darroux, basın toplantısında 40 yıldır kendisini arayan dayısı Roberto Mijalchuk’a teşekkür etti.

Darroux, “Kimliğimi geri almak, benim için anne ve babama saygı ve ruhumun okşanmasının yanı sıra anılar gerçek ve adalet için bir simgedir. Bu simgeyi bir anla tarif etmem gerekirse, dayımın 40 yıl beni aradıktan sonra ‘Javi sen misin?’ deyip bana daha önce hiç kimsenin sarılmadığı gibi sarılmasıdır” dedi.

Javier Darroux Mijalchuk şimdi, kaçırıldığı dönemde hamile olan annesi Elena Mijalchuk ve babası Juan Manuel Darroux’nun akıbetini öğrenmeye çalışacağını söyledi.

Arjantin’de askeri cunta döneminde yaklaşık 30 bin kişi öldürüldü.

Plaza de Mayo Büyükanneleri’nin lideri Estela de Carlotto da 2014’te kendi kayıp torununa ulaşmıştı.

Bundan bir yıl sonra grubun kurucularından Delia Giovanola, DNA testiyle torununu bulmuştu.