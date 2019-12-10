Dahi çocuk rekora günler kala okulu bıraktı!

Laurent, 10. doğum günü olan 26 Aralık’tan önce, 10 yaşında ABD’deki Alabama Üniversitesi’nden mezun olan Michael Kearney’e ait olan, dünyanın en genç üniversite mezunu unvanını elde etmek istiyordu.

BBC’nin aktardığı habere göre üniversite yönetimi, Laurent’in unvanı elde etmesi için son tarih olan 26 Aralık’ta mezun olmasının gerçekçi olmadığını savundu.

Yönetim, buna gerekçe olarak da 9 yaşındaki çocuğun, geçmesi gereken sınav sayısını gösterdi. Üniversiteye göre, daha hızlı bir zaman çizelgesi, Laurent’in akademik gelişimi için uygun değildi.

Lydia ve Alexander Simons çifti ise üniversitenin sunduğu bu takvimi kabul etmediği için Laurent’in eğitimine son verdi. Aile, Aralık sonuna kadar Laurent’in lisans eğtimini tamamlayabileceğinin söylenmesine rağmen, okul yönetiminin aniden karar değiştirerek bu tarihi 2020’nin ortalarına uzattığını savundu.