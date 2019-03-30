Dakka’da bir yangın daha… Yüzlerce dükkan kül oldu

Perşembe günü Dakka'nın Banani bölgesindeki 22 katlı bir binada çıkan yangın sonucu 25 kişi hayatını kaybetmişti. Bu yangındaki acı henüz dinmeden bu sabah yine çevre mahallelerin birinde bulunan bir halk pazarında yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası pazardaki 300'e yakın dükkan kül oldu. Yangında can kaybı ise yaşanmadı.

Yangının hemen ardından Dakka Kuzey Büyükşehir Belediye Başkanı Atikul İslam, yangın bölgesini ziyaret ederek yangının söndürülme çalışmalarına ve pazarcılara yardımcı olabilmek için belediye tarafından her türlü adım atılacağını dile getirdi. İslam, yangının nedenini bulabilmek için ise araştırma ekibin kurulduğunu vurguladı.

Öte yandan aynı pazarda 3 Ocak 2017’de de bir yangın meydana gelmişti. O yangında pazar tamamen yanmıştı. Pazarcılar, 2017 senesinde belediye tarafından verilecek yardım sözünün de tutulmadığını iddia ederken, “2017 yılındaki yangından sonra devlet veya belediye tarafından pek bir yardım alamadık. Kendi çabalarımızla yine dükkanımızı kurduk. O da bugün yine kül oldu” dedi.