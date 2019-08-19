Danimarka Başbakanı’ndan Trump’a yanıt: Absürt

Grönland’i ziyaret eden Frederiksen, adanın Başbakanı Kim Kielsen ile bir araya geldi. Trump’ın Grönland’ı satın almak istediği yönündeki haberler için “bunun absürt bir tartışma konusu” olduğu değerlendirmesini yapan Frederiksen, adanın satılık olmadığını yineledi.

Frederiksen, “Grönland Danimarkalı değil. Grönland Grönlandlı. Buna cidden niyet edilmediğini ısrarla ümit ediyorum.” ifadesini kullandı. Trump’ın gelecek ay başında Danimarka’yı ziyaret etmesi planlanıyor.

Wall Street Journal gazetesi, Trump’ın toplantılarda, yemeklerde ve sohbetlerde danışmanlarına ABD’nin Grönland’i alıp alamayacağını sorduğunu, Grönland’ın bol kaynaklarının ve jeopolitik öneminin bahsi geçtiğinde ilgiyle dinlediğini yazmıştı. Haberde isminin açıklanmasını istemeyen iki kaynak da Trump’ın Beyaz Saray danışmanından bu konuyu araştırmasını istediğini aktarmıştı.

Associated Press ajansının Trump’ın yakın çevresinden olduğunu belirttiği bir kaynağa dayandırdığı haberinde de kaynak, Trump’ın Grönland’i satın alma konusunu müzakere ettiğini ancak bu konuda ciddi olmadığını söylemişti.

Grönland Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili “Grönland, mineraller, saf su ve buz, balık stokları, deniz ürünleri, yenilenebilir enerji gibi değerli kaynaklar açısından zengin ve macera turizmi için yeni bir mecra. İş yapmaya açığız ancak satılık değiliz” açıklamasını yapmıştı. Eski ABD Başkanı Harry Truman, 1946 yılında Kuzey Kutbu’nda Danimarka’ya bağlı özerk bölge Grönland’i satın almak için Danimarka’ya 100 milyon dolarlık altın teklif etmişti.