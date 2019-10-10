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Danimarka’dan İsveç sınırına geçici kontrol noktaları kararı

Geçen ay bir haftada iki patlama yaşayan Danimarka, İsveç sınırında geçici kontrol noktaları kurulacağını duyurdu.

12:36 -
Haberler Dünya
Danimarka’dan İsveç sınırına geçici kontrol noktaları kararı

Danimarka Adalet Bakanı Nick Haekkerup, İsveç sınırında önümüzdeki aydan itibaren geçici kontrol noktaları kurulacağını açıkladı. Karar, iki İsveç vatandaşının 7 Ağustos'ta başkent Kopenhag’da vergi dairesi önünde meydana gelen patlamadan sorumlu tutulmasının ardından alındı.

Patlamanın ardından bir açıklama yapan Başbakan Mette Frederiksen, İsveç sınırında kontrolleri sıkılaştırabileceklerini söylemişti.

Danimarka Vergi Dairesi önünde yaşanan patlamada, bir kişi hafif yaralanmıştı. Polis, bu patlamanın kasti bir saldırı olduğunu açıklamıştı.

Bu patlamadan iki gün sonra bu kez de Kopenhag’da bir karakol önünde patlama meydana gelmişti. Patlamada, ölen ya da yaralanan olmamış, sadece binanın dış cephesi zarar görmüştü.

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