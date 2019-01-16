Danışmanı açıkladı: İşte Putin ve Erdoğan’ın görüşeceği konular

Uşakov gazetecilere yaptığı açıklamada, “23 Ocak’ta Türkiye yönetimi ile, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Moskova’da görüşme konusunda anlaştık” ifadesini kullandı.
Uşakov liderlerin özellikle Suriye’deki durumu görüşeceklerini belirterek, “Bu konuda Washington’un Suriye’den birliklerini çekme kararını dikkate alacağız” dedi. Uşakov, Moskova’nın Türkiye ile Suriye barış sürecinde eylemlerin koordine edilmesine büyük önem verdiğinin altını çizdi. DHA
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