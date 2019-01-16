Danışmanı açıkladı: İşte Putin ve Erdoğan’ın görüşeceği konular

Rusya Devlet Başkanı'nın Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 23 Ocak'ta ABD'nin birliklerini çekme kararı kapsamında Suriye'deki durumu görüşeceğini bildirdi.

Uşakov gazetecilere yaptığı açıklamada, “23 Ocak’ta Türkiye yönetimi ile, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Moskova’da görüşme konusunda anlaştık” ifadesini kullandı.

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Uşakov liderlerin özellikle Suriye’deki durumu görüşeceklerini belirterek, “Bu konuda Washington’un Suriye’den birliklerini çekme kararını dikkate alacağız” dedi. Uşakov, Moskova’nın Türkiye ile Suriye barış sürecinde eylemlerin koordine edilmesine büyük önem verdiğinin altını çizdi. DHA