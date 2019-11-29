Davanın seyri değişti: Grup seks sonrası 20’nci kattan mı attılar?

Hollandalı model, ABD’li bitcoin zengini Alex Johnson ve eşi Luna ile grup seks yaptıktan sonra 20’nci kattan düşerek hayatını kaybetmişti.

Ivana Smit’in cansız bedeni beş saat sonra çıplak halde altıncı katta bulunmuştu.

18 yaşındaki modelin babası Marcel, İngiliz Daily Mail gazetesine verdiği demeçte, kızıyla grup seks yaptıklarını itiraf eden çift ile ilgili olarak “Bir cesedin ayağa kalkıp balkona nasıl çıktığını anlatmak zorundalar” dedi.

Marcel Smit, kızının öldürüldükten sonra 20’nci kattan atıldığını düşünüyor.

Ivana ile grup seks yaptıklarını kabul eden ABD’li milyoner Johnson ve eşi Luna ise grup genç kızın ölümünde pay sahibi olmadıklarını iddia ediyor.

Aralık 2017’de yaşanan korkunç olayın ardından Amerikalı çift, Malezya’dan ayrılmıştı.

Malezya’da adli tıp uzmanları, Ivana Smit’in ölümünün cinayet olmadığı yolunda görüş bildirmişti fakat geçen hafta mahkeme genç kızın ailesinin itirazı üzerine bu kararı bozdu.

Baba Smit, “Bu, mükemmel bir gelişme, şimdi Johnson’lar bir cinayet soruşturmasında polis tarafından sorgulanabilecek” dedi.

Teksas doğumlu Johnson ve karısı, Ivana’nın düştüğü sırada uyuduklarını iddia ediyor.

Luna Smit, “Ivana bizim dostumuzdu ve ikimizin de onunla ilişkisi vardı. O gece gönüllü olarak bizimle geldi. Keşke onu tanımak için daha çok zamanım olsaydı. Ben bir arkadaşımı kaybettim” demişti.

Ivana Smith’in şüpheli ölümünün ardından o güne ait bir gece kulübünün güvenlik kamerası kayıtları yayınlamıştı.

Görüntülere Alex Johnson, Ivana’yı kucağında bardan çıkarırken yansıyordu. Eşi Luna da Johnson’ın arkasında görülüyordu.

Ivana Smit’in, öldüğü belirlenen saatten yalnızca iki buçuk saat önce erkek arkadaşı Lukas Kramer’e bir fotoğraf gönderdiği de ortaya çıkmıştı.

Trajik ölümüyle dünya medyasının gündemine düşen genç kadın, dünyaca ünlü lüks markalar için çalışıyordu.