Dehşete düşüren görüntü… Verdiği sözü tutmayan başkanı yolda sürüklediler!

Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaletindeki Las Margaritas'da yaşanan olayda verdiği sözü tutmamakla suçlanan Belediye Başkanı Jorge Luis Escandon Hernandez, yerel çiftçiler tarafından zorla ofisinden çıkarıldı. Ellerinden kamyonetin arkasına bağlanan Hernandez metrelerce sürüklendi. Olay anına dair görüntüler sosyal medyaya da yansıdı.

Polisin müdahale etmesiyle serbest bırakılan Hernandez'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı ayrıca bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı.

İKİNCİ KEZ BAŞINA GELİYOR

Hernandez, gözaltına alınan kişilere adam kaçırma ve cinayete teşebbüs davası açacağını açıkladı.

Yollarının tamir edilmesini isteyen çiftçilerin daha önce de belediye başkanına saldırıda bulunduğu belirtildi.