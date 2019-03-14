Demokratlardan 2020 seçimlerine bir aday daha… Televizyonda doğruladı

Teksas’ta KTSM adlı bir TV kanalına mesaj gönderen Beto O’Rourke, adaylığına dair haberleri doğruladı. O’Rourke, “El Paso’nun temsil ettiği şeylerle onur duyuyorum. Aday olmamın en büyük sebeplerinden biri bu” dedi.

El Paso dışında az tanınan O’Rourke, geçen yılki senatörlük seçimlerinde Teksas’ta Ted Cruz’a karşı verdiği mücadeleyle dikkat çekmişti.

O’Rourke tarafından yapılan açıklamayla Demokratlar’ın başkan adayları biraz daha şekillendi.

Şu ana kadar adaylığını resmen ilan etmiş olan diğer Demokrat isimler şöyle:

New Jersey Senatörü Corey Booker, South Bend (Indiana) Belediye Başkanı Pete Buttigieg, San Antonio (Teksas) Belediye Başkanı Julian Castro, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, California Senatörü Kamala Harris, New York Senatörü Kirsten Gillibrand, Minnesota Senatörü Amy Klobuchar, John Delaney, Tulsi Gabbard, Kirsten Gillibrand, John Hickenlooper, Jay Inslee, Marianne Williamson, Andrew Yang.