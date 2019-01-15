Dengesizliğin böylesi: Trump skandal tweet’ten 24 saat sonra 180 derece döndü

ABD Başkanı Donald Trump'ın tutarsızlığı bu hafta gözler önüne serildi... Meksika sınırına inşa edilmesini istediği dev duvar için federal hükümeti kapattıran ve bu konuda ısrarla aynı açıklamaları yapan Trump'ın sadece bu mevzuda fikir değiştirmediği görülüyor. Zira sadece 23 saat 41 dakika önce, "Türkiye'yi ekonomik olarak mahvederim" diyerek yaptırım sinyali veren Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra," İki ülkenin ekonomi ilişkilerini geliştirmek için ciddi potansiyel var" dedi.

Beyaz Saray’a başkan olarak adım attığından beri her açıklaması ve her kararı olay olan ABD Başkanı Donald Trump özellikle sosyal medya kullanımıyla tepki çekiyordu. Sadece ülkesiyle ilgili değil, diplomatik konularda da Twitter üzerinden “resmi” açıklamalarda bulunan Trump’ın genel olarak dengesiz bir tutum içerisinde olduğu sık sık gündeme gelirken bu hafta, ABD Başkanı Ankara-Washington hattında bir krizin fitilini ateşledi.

ABD’nin Suriye’deki askerlerini çekme kararını da duyurduğu Twitter üzerinden Türkiye’yi tehdit eden Trump, “Kürtler'e saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz” demişti.

Yetkililer ve uzmanlar bu açıklamanın ekonomik yaptırım anlamına geldiğini düşünerek konuyla ilgili uzun uzun analizler kaleme aldı. Fakat bütün bu analizler ve yorumlar 23 saat 41 dakika içerisinde anlamsız bir hale geldi. Zira Trump, dün gece Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra yeni bir tweet attı.

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Sadece 24 saat önce Türkiye’ye yaptırım uygulanabileceğinin sinyalini veren Trump, “IŞİD'in kalıntılarıyla mücadeledeki son iki haftalık başarımız ve 20 mil güvenli bölge dahil tüm meselelerde nerede durduğumuzu bildirmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik gelişme hakkında konuştuk, büyük ölçüde genişleme potansiyeli var” dedi. Böylelikle Trump’ın fikirlerini nasıl kısa bir sürede değiştirdiği ve dengesiz bir politika izlediği ortaya çıktı.