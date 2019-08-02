Dilencilerden 145 lira işgal harcı alınacak

İsveç’in büyük kentlerinden Eskilstuna Belediye Meclisi Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden gelen dilencilerden, işgal harcı olarak aylık 250 İsveç kronu alacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada bu harcı ödeyen dilencilerin istedikleri yerlerde dilenebilecekleri, vermeyi reddedenlerin ise para cezasına çarptırılacağı aktarıldı.

İsveç'te dilenmenin yasak, fakat belediyeler artan dilenci sayısı sebebiyle bu durumun önüne yasal olarak geçilmesi talep ediyor. Öte yandan belediyeler özellikle çocuklu dilencilere barınma konusunda yardım ediyor.

İHA’nın haberine göre; İsveç’in bütün şehirlerine organize olarak gelen 5 bin civarında dilenci bulunuyor.

Dilencilerin kendi ifadelerine göre kendi ülkelerinde bir ayda kazandıkları parayı, İsveç'te bir günde kazanıyorlar.

İsveç’e gelen dilenciler üç ay İsveç'te kaldıktan sonra memleketlerine dönüyor.