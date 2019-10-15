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Din kursunda dehşet! 67 kişi zincire vurulmuş halde bulundu

Nijerya'nın kuzeyinde dini eğitim verdiği iddia edilen bir kursa ait binada zincirlenmiş 67 kişi polis baskınıyla kurtarıldı.

15:42 -
Haberler Dünya
Din kursunda dehşet! 67 kişi zincire vurulmuş halde bulundu

Katsina eyalet polisi sözcüsü Sanusi Buba, “Yaşları 7 ile 40 arasında değişen 67 kişi zincirlenmiş bir halde bulundu. Mağdurların insanlık dışı ve alçaltıcı muameleye tabi tutulduğu anlaşıldı” dedi.

BBC’nin aktardığı habere göre polis, cumartesi günü yapılan baskında kurtarılan mağdurların bir kısmının komşu ülke Nijer’den geldiğini ve ailelerine ulaştırmaya çalıştıklarını belirtti.

Binadan kurtarılanların ayaklarındaki zincirler böyle görüntülendi.

Esir tutulanlar arasında bulunan 33 yaşındaki Lawal Ahmad, cinsel saldırıya ve şiddete maruz kaldığını, kendisiyle tutulan bazı kişilerin ölümüne tanık olduğunu söyledi. Polis, 78 yaşındaki bir kişiyi ‘yasa dışı alıkoyma’ suçlamasıyla tutukladı.

Bu baskından iki hafta kadar önce de komşu Kaduna eyaletinde başka bir binadan 500 erkek çocuk ve yetişkin kurtarılmış, onların da işkence ve cinsel tacize uğradığı tespit edilmişti.

Son güncelleme: 15:51 15.10.2019
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