Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Dışişleri’nden Arap Ligi Toplantısı sorusuna yanıt!

Türk Dışişleri, Suriye'li Araplarla ilgili sorulan bir soruya yanıt verdi. Sözcü Hami Aksoy tarafından verilen yanıtta "Arap dünyasının ve Arap sokağının sesi olması gereken Arap Ligi Genel Sekreteri’nin, Suriyeli Arapların hak ve hukukunu savunmak yerine, Suriye'de Araplara karşı işlenen suçların müsebbiplerine ve “Arap vatanını” parçalamaya çalışan teröristlere arka çıkması ibret vericidir" denildi.

19:06 -
Haberler Dünya
Dışişleri’nden Arap Ligi Toplantısı sorusuna yanıt!

Arap Ligi ülkelerinin Türkiye’yi Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle kınamasının ardından, Türkiye Arap ülkelerini yanıt verdi.

İLGİLİ HABERDışişleri'nden tutuklu IŞİD'liler ilgili açıklamaDışişleri'nden tutuklu IŞİD'liler ilgili açıklama

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy tarafından verilan yanıt şöyle;

“Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un Arap Ligi Toplantısı Hakkındaki Soruya Cevabı

PYD/YPG/PKK terör örgütünün etnik temizlik politikasının ve insanlığa karşı işlediği suçların ilk ve en büyük mağduru Suriyeli Araplar olmuştur. Yüzbinlerce Arap, PYD/YPG/PKK tarafından Fırat’ın doğusundaki evlerinden ve topraklarından sürülmüştür.

Arap dünyasının ve Arap sokağının sesi olması gereken Arap Ligi Genel Sekreteri'nin, Suriyeli Arapların hak ve hukukunu savunmak yerine, Suriye’de Araplara karşı işlenen suçların müsebbiplerine ve “Arap vatanını” parçalamaya çalışan teröristlere arka çıkması ibret vericidir.

Barış Pınarı Harekatı, BM Şartı'nın 51. maddesi çerçevesinde Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı bağlamında yürütülmektedir.

Başta Kudüs olmak üzere, Ortadoğu ve Kuzey Afrika coğrafyasında yüzbinlerce insanı etkileyen gayri meşru uygulamalar ve mezalim karşısında sesi çıkmayan Arap Ligi Genel Sekreteri'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne kasteden bir terör örgütü yerine ülkemizi işgalci olarak suçlaması, bu örgütün suçlarına ortak olmak ve Arap dünyasına ihanet etmektir.”

Afrika Dışişleri Bakanlığı IŞİD Kudüs Kuzey Afrika Ortadoğu PKK PYD Sözcü Suriye Terör terör örgütü Türkiye
Son güncelleme: 19:16 12.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more