Dışişleri’nden Uluslararası Af Örgütü’ne sert tepki: İddialar gerçek dışı ve hayal mahsulüdür

Sözcü Aksoy, konuya ilişkin soruya verdiği yazılı yanıtta, Türkiye’nin 3,6 milyondan fazlası Suriyeli olmak üzere, topraklarına sığınan 4 milyon civarında yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapmaya devam ettiğini, çok sayıda ülkenin sınırlarına duvarlar ördüğü, tel örgülerin arkasına saklandığı bir dönemde kapılarını ihtiyaç sahiplerine açtığını belirtti.

Türkiye’nin yerinden edilmişlere en iyi şekilde ev sahipliği yaparken uluslararası yükümlülükler uyarınca “geri göndermeme” ilkesine titizlikle uyduğunu, bu yaklaşımında bir değişiklik bulunmadığını hatırlatan Aksoy, ülkede bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilere ilişkin yayımlanan söz konusu raporda yer verilen iddiaları reddettiklerini bildirdi.

Aksoy, “Bu çerçevede, Suriyelilerin ülkelerine zorla geri gönderildiğine, tehdit edildiğine ve kötü muamele gördüğüne ilişkin olarak raporda yer verilen iddialar gerçek dışı ve hayal mahsulüdür” ifadelerini kullandı.

İlgili makamların Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü geri dönüşleri sürecini, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği halinde yürüttüğüne işaret eden Aksoy, Türkiye'nin Suriye'de terörden temizlediği bölgelere bugüne kadar Türkiye’den 365 bin civarında Suriyelinin gönüllü olarak geri döndüğünü de vurguladı.

Aksoy, Türkiye’nin mültecilerin geri dönüşlerinin gönüllü ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi, bu sürecin uluslararası hukuka uygun olarak yürütülmesi gerektiğini her fırsatta hatırlattığına değinerek, şunları kaydetti:

“Suriye'de gerekli insani ve fiziki altyapı ile güvenlik koşullarının sağlanması halinde, Suriyelilerin ülkelerine geri dönebileceğine inanıyoruz. Esasen Barış Pınarı Harekatı’nın amaçlarından biri de PKK/PYD/YPG terör örgütünün baskı ve zulmünden kaçan yüz binlerce Suriyelinin ülkelerine güvenli ve gönüllü dönüşlerini kolaylaştıracak koşulların sağlanacağı bir güvenli bölge oluşturulmasıdır. Suriyelilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleri sürecinin kolaylaştırılması konusunda uluslararası topluma da önemli sorumluluklar düştüğünü düşünüyoruz. Ülkemiz, Suriyelilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için gereken adımları atmaya devam edecektir.” AA