Diyanet’in o videosu dünya medyasına konu oldu

Türkiye’de ciddi tepki çeken video, İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin dünya genelinde kitlesel medyaya ilişkin gözlem ve haber yapan ‘BBC Monitoring’ ekibinin dikkatinden kaçmadı.
BBC, Diyanet’in telefon bağımlılığına dikkat çekmek için hazırladığı kamu spotunun cinsiyetçilik ve cinsiyet eşitliğine ilişkin büyük tartışma kopardığını yazdı.
Londra dışında İstanbul, Moskova, Kiev gibi önemli kentlerde ofisi bulunan BBC Monitoring’in hazırladığı haberde, “Telefonuna değil, eşinin yüzüne bak!” ismiyle yayınlanan videoya yönelik eleştirilere yer verildi.
Haberde ayrıca “Türkiye’nin Dünya Ekonomik Forumu’nun hazırladığı 2018 Cinsiyet Eşitliği Raporu’na göre, 149 ülke arasında 130’uncu sırada olduğu” hatırlatıldı