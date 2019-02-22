Doğu Kudüs’te onlarca Filistinliye gözaltı

Kudüs’teki Esir Aileleri Komitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Mescid-i Aksa’daki Rahmet Kapısı’na inen merdivenlerin başındaki kapıyı zincirlemesi nedeniyle cuma namazı sonrası beklenen gösteriler öncesinde İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te 40’tan fazla Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Mescid-i Aksa’daki son gerginlik, İsrail güçlerinin pazar günü 2003’ten bu yana giriş çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı’na inen merdivenlerin başındaki kapıyı zincirlemesiyle patlak vermişti.

Bunun üzerine pazartesi günü Mescid-i Aksa’da toplanan bir grup Filistinli genç, söz konusu kapıyı kırmış, İsrail polisi de gençlerden bazılarını gözaltına alırken Harem-i Şerif’in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

İsrail polisi salı akşamı da Rahmet Kapısı’nda nöbet tutan Filistinli cemaate saldırmış, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmış, bazıları da gözaltına alınmıştı.