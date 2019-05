Donanma pilotları konuştu: Motoru olmayan UFO’lar gördük

ABD’nin çok okunan gazetelerinden New York Times, tanımlanamayan hava cisimleri yani UFO’lar hakkında kapsamlı bir dosya hazırladı. Dosyanın odağında ise geçmişte ABD Deniz Kuvvetleri Donanması’nda görevli olan F/A 18 pilotlarının beyanı vardı. Neredeyse her gün Theodore Roosevelt fırkateyninden hipersonik hızda havalanan ve 30.000 feet yüksekliğe çıkan pilotlar New York Times’a UFO gördüklerini söyledi.

New York Times’a konuşan Teğmen Ryan Graves, “Taktik ve deneme uçuşları sırasında havada tanımlayamadığımız garip cisimler görürdük. Bunların gözle görülen bir motoru ya da egzozu ya da egzoz dumanı olmazdı. Bu araçlar yüksek hızda hareket ederdi. Biz bunları Pentagon ve Kongre’ye raporladık” dedi.

Graves, “Bu tür araçların havada kalması için çok ciddi bir enerjiye ihtiyacı var. Üstelik bahsettiğim gibi yüksek hızda giden bu araçların havada durması için aşırı enerjiye ihtiyaç var. Gözlemlerimize göre havada 12 saat duran bu araçlar, beklenenden tam 11 saat daha uzun havada kaldı. Normalde bu tür araçlar maksimum 1 saat havada kalabiliyor” ifadesini kullandı.

Graves, “Gözlemlediğimiz araçlar herhangi bir insanın fiziksel sınırlarının ötesinde hareket ediyordu. Aniden duruyordu, manevra yapıyordu ve bir anda hipersonik hızlara çıkıyordu” dedi.

İLGİLİ HABER Pentagon'dan yıllar sonra gelen UFO itirafı

Gazeteye konuşan pilotlar, gördüklerini Pentagon’un sadece birkaç gün önce ifşa olan Gelişmiş Hava ve Uzay Tehdit Belirleme Programı’na rapor halinde sunduklarını söyledi. 2014’ün sonunda bir Super Hornet pilotu bu araçları yakından gördüğünü söyledi. Aracın, “Küp şeklindeki bir aracı koruyan bir küre gibi” göründüğünü aktardı. Teğmen Danny Accoin isimli pilot ise, “Uçağın radarında, füze sisteminde ve kızılötesi kamerasında UFO’yu gördüm ama kamerada göremedim. Orada olduğunu veriler aracılığıyla görüyordum fakat görsel olarak tanımlayamadım” dedi.

İLGİLİ HABER Bir anda gökyüzünde belirdi: NASA'dan korkutan doğrulama

New York Times’ın haberinde çekilen görüntüler de yayınlandı. Görüntülerin birinde pilot merkeze, “Gördüğümü görüyor musunuz? Şu an dönüyor” ifadesini kullanıyor. ABD Deniz Kuvvetleri Donanması Sözcüsü Joseph Gradisher, “Görülenlerin sebebi bilinmiyor. Biz de bu raporları inceliyoruz. Fakat bunlardan bazılarının sıradan dronelar yüzünden olduğunu tahmin ediyoruz” dedi.