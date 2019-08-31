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Doria’nın şiddeti ‘Kategori 4’e yükseldi… Yetkililer: 1 haftalık stok yapın

ABD tarihinin en şiddetli kasırgalarından birini beklerken, kasırga nedeniyle pek çok eyalette acil durum ilan edildi. ABD Ulusal Kasırga Merkezi, kısa süre içinde Florida eyaletini vurması beklenen Dorian Kasırgası'nın seviyesinin 'Kategori 4'e yükseltildiğini açıkladı. Yetkililer en az 7 günlük gıda stoku yapılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

10:51 -
Haberler Dünya
Doria’nın şiddeti ‘Kategori 4’e yükseldi… Yetkililer: 1 haftalık stok yapın

Dorian Kasırgası, Karayip denizi üzerinde şiddetlenerek ilerlemeyi sürdürüyor. Porto Riko’yu teğet geçen kasırganın kısa sürede Florida ve Georgia eyaletlerine ulaşması bekleniyor. İki eyalette Dorian Kasırgası nedeniyle acil durum ilan edildiği açıklanırken, en az 7 günlük gıda stoku yapılması uyarısı yapıldı.

Vatandaşlar benzin stoklamak için bidonlarını alıp sıraya girdi.

Açıklamanın ardından pek çok kişi marketlere akın etti. Binalarını kasırganın şiddetinden korumak isteyenler kum torbalarıyla önlem aldı.

Kum torbalarıyla önlem alan vatandaşlar.

Gece saatlerinde ise Dorian’ın ‘Kategori 4’e yükseltildiği ve rüzgar hızının saatte 240 kilometreye ulaşmasının beklendiği duyuruldu. Federal ve Florida eyalet yetkilileri, vatandaşlara güvenli yerlerden ayrılmamaları çağrısında bulunuyor.

ABD Başkanı Trump da hafta sonu Polonya’ya yapacağı ziyareti iptal ederek kasırgayla ilgili gelişmeleri takip etmek üzere başkent Washington’da kalmaya karar verdiğini duyurmuştu.

Son güncelleme: android-time 10:56 31.08.2019
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