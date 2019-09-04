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Dorian’ın vurduğu Bahamalar’da ölü sayısı 7’ye yükseldi

Günlerdir ABD basınını meşgul eden ve önce Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Kategori 2 seviyesine gerileyen Dorian, Florida eyaletine doğru ilerliyor.

09:13 -
Haberler Dünya
Dorian’ın vurduğu Bahamalar’da ölü sayısı 7’ye yükseldi

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Bahamalar’da yetkililer, daha önce 5 olarak açıklanan ölü sayısının 7’ye yükseldiğini ve sayının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis ise Marsh Limanı çevresindeki yapıların yüzde 60’ının zarar gördüğünü belirtti. Dorian Kasırgası, şu ana kadar bölgeyi etkisi altına alan en güçlü kasırga olarak kayıtlara geçti.

Kategori 2 seviyesine gerileyen kasırga, ABD’nin doğu yakasında Florida, Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerine doğru ilerliyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, güç kaybeden Dorian Kasırgası’nın hala tehdit oluşturmayı sürdürdüğünü ve saatteki hızı 177 kilometreye gerileyen kasırganın sel ve su baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

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