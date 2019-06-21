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Diplomat davette protestocu kadını yaka paça tartakladı

İngiltere'de dışişleri bakanlığında üst düzey görevde bulunan ve Muhafazakar Parti üyesi Mark Field'ın bir Greenpeace göstericisini tartakladığı görüntüler ortaya çıktı. Londra'daki bir davet sırasında çekilen görüntüde slogan atan bir kadını boğazından tutan ve yaka paça salonun dışına ittiren Field görülüyor. Videonun ortaya çıkmasının ardından Field'a tepki yağdı.

Sozcu.com.tr
12:27 -
Haberler Dünya
Diplomat davette protestocu kadını yaka paça tartakladı

Protestoların çok yaygın olduğu İngiltere’de dün gece şaşkınlık veren bir olay yaşandı… Başkent Londra’nın merkezinde düzenlenen bir davete baskın yapan çevre aktivistleri mekanı basınca ortalık karıştı. Yaklaşık 40 Greenpeace üyesi kırmızı elbiselerle içeri girerek slogan attı.

Fakat bu sırada davetliler arasında bulunan Muhafazakar Parti’de siyasetçi olan ve İngiltere dışişleri bakanlığında üst düzey pozisyonda bulunan Mark Field duruma müdahale etti. Arkasından geçen bir kadını yakalayan ve boğazından tutarak önce sütunlara ittiren ve daha sonra da tartaklayarak salondan dışarı atan Field herkesi şaşkına çevirdi.

Diplomat yaşadıklarını, “Ciddi bir güvenlik açığı vardı” sözleriyle savundu.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya kullanıcıları Field’a tepki gösterdi. Bazıları, “Bir kadına saldıran diplomatı görevden alın” çağrısında bulundu. Field yaptığı hareketin arkasında olduğunu söylerken, “Çok ciddi bir güvenlik açığı vardı ve ben de göstericilerin silahlı olmasından endişe ettim” dedi.

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