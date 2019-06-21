Diplomat davette protestocu kadını yaka paça tartakladı

Protestoların çok yaygın olduğu İngiltere’de dün gece şaşkınlık veren bir olay yaşandı… Başkent Londra’nın merkezinde düzenlenen bir davete baskın yapan çevre aktivistleri mekanı basınca ortalık karıştı. Yaklaşık 40 Greenpeace üyesi kırmızı elbiselerle içeri girerek slogan attı.

Fakat bu sırada davetliler arasında bulunan Muhafazakar Parti’de siyasetçi olan ve İngiltere dışişleri bakanlığında üst düzey pozisyonda bulunan Mark Field duruma müdahale etti. Arkasından geçen bir kadını yakalayan ve boğazından tutarak önce sütunlara ittiren ve daha sonra da tartaklayarak salondan dışarı atan Field herkesi şaşkına çevirdi.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya kullanıcıları Field’a tepki gösterdi. Bazıları, “Bir kadına saldıran diplomatı görevden alın” çağrısında bulundu. Field yaptığı hareketin arkasında olduğunu söylerken, “Çok ciddi bir güvenlik açığı vardı ve ben de göstericilerin silahlı olmasından endişe ettim” dedi.