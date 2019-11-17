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Düğün konvoyuna 19 bin lira ceza

Hollanda'nın Rotterdam kentinde, gereksiz yere korna çalarak gürültü kirliliği yarattığı ve "antisosyal davranışlar sergilediği" gerekçesiyle bir düğün konvoyuna 3 bin Euro'dan (yaklaşık 19 bin lira) fazla para cezası verildi. 

Sozcu.com.tr
16:50 -
Haberler Dünya
Düğün konvoyuna 19 bin lira ceza

Hollanda’nın ikinci büyük kenti olan Rotterdam’ın, göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı güney bölümünde polis, cumartesi günü öğleden sonra bir düğün konvoyunu durdurdu.

Polise göre, yaklaşık 30 araçtan oluşan düğün alayı, tehlikeli sürüş ve  “antisosyal” davranışlarıyla, diğer sürüclerin güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attı.

Konvoydaki sürücüler, kırmızı ışıkta geçip, bazı yolları kapattılar.

Gereksiz yere korna çalıp gürültü kirliliği yaratan araçlar, kaldırıma ve yolun ortasına park edildi. Düğün konvoyundaki araçlarda bulunanlar da, pencerelerden sarkıp, meşaleler yaktı.

BBC Türkçe’nin haberine göre; polis, düğün konvoyuna 3 bin Euro’dan fazla para cezası kesildiğini bildirdi.

Nüfusunun yarıdan fazlası göçmenlerden oluşan Rotterdam’da, Ağustos ayı sonunda bir düğün konvoyundakiler tarafından, kendilerini uyaran polis memurunun dövülmesi tartışmalara neden olmuştu.

Kent konseyindeki sağ partiler, Türkiye ve Faslı göçmenler tarafından düzenlenen düğün konvoylarının tamamen yasaklanmasını istiyor.

 

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