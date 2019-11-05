Düğün yolunda dehşet! Çete üyeleri kadın çocuk demeden saldırdı: 9 ölü

Ülke basınındaki haberlerde, sınır eyaleti Sonora’da iki aileden aralarında kadın ve çocukların bulunduğu çok sayıda kişinin, Bavispe kentinden

Chihuahua eyaletinde La Mora’ya bir düğüne katılmak üzere araçla seyahat ederken çete üyelerinin saldırısına uğradığı belirtildi.

AA’nın aktardığına göre saldırıda, 6 çocuk ve 3 kadının yaşamını yitirdiği aktarılan haberde, 12 kişinin de kayıp olduğu ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı ve bölgeye güvenlik ekiplerinin gönderildiği kaydedildi.