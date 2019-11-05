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Düğün yolunda dehşet! Çete üyeleri kadın çocuk demeden saldırdı: 9 ölü

Meksika'da düğüne giden iki aile, çete saldırısının hedefi oldu. Olayda aralarında çocukların da bulunduğu 9 ABD vatandaşı hayatını kaybetti.

15:52 -
Haberler Dünya
Düğün yolunda dehşet! Çete üyeleri kadın çocuk demeden saldırdı: 9 ölü

Ülke basınındaki haberlerde, sınır eyaleti Sonora’da iki aileden aralarında kadın ve çocukların bulunduğu çok sayıda kişinin, Bavispe kentinden
Chihuahua eyaletinde La Mora’ya bir düğüne katılmak üzere araçla seyahat ederken çete üyelerinin saldırısına uğradığı belirtildi.

Saldırı sonrası araçlar bu hale geldi.

AA’nın aktardığına göre saldırıda, 6 çocuk ve 3 kadının yaşamını yitirdiği aktarılan haberde, 12 kişinin de kayıp olduğu ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı ve bölgeye güvenlik ekiplerinin gönderildiği kaydedildi.

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