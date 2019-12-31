Dünya 2020’ye merhaba dedi!

Pasifik'teki ada ülkeleri Samoa ile Kiribati, 2020'ye ilk giren ülkeler oldu. Dünyada yılbaşı ilk olarak Samoa ile Kiribati'ye bağlı Kiritimati adasında (Christmas adası) kutlandı. Adalar, Türkiye saati ile (TSİ) 13.00'te 2020'ye “merhaba” dedi.

Bu ülkeleri Güney ve Kuze Kore, Japonya, Çin, Singapur gibi uzak doğu ülkeleri izliyor.

Japonya’nın başkenti Tokyo, bu sene de renkli yeni yıl kutlamalarına ev sahipliği yaptı. Her yıl olduğu gibi Tokyo’nun turistik semti Shibuya’da toplanan on binlerce kişi, 2020’ye birlikte “merhaba” dedi.

Singapur da ise yüz binlerce insan yılbaşının gelişini havai fişeklerle kutladı.

Hong Kong'da 2020, havai fişek ve ışık gösterileriyle kutlandı.

Şehrin gökdelenlerinin üzerinde ışık ve lazer gösterileri ile yeni yıl karşılandı.

Kentte yaz aylarından beri süren gösteriler yılbaşı kutlamalarına da damga vurdu. AA-DHA-İHA