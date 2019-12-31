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Dünya 2020’ye merhaba dedi!

Dünyanın geri kalanından daha önce yeni yıl coşkusunu yaşayan uzak doğuda 2020 yılı kutlamaları başladı. İlk olarak Yeni Zelanda ve Avustralya'nın girdiği 2020 yılına Japonya, Güney Kore, Çin, Tayland ve Singapur gibi ülkeler de girmeye başladı.

19:59 -
Haberler Dünya
Dünya 2020’ye merhaba dedi!

Pasifik'teki ada ülkeleri Samoa ile Kiribati, 2020'ye ilk giren ülkeler oldu. Dünyada yılbaşı ilk olarak Samoa ile Kiribati'ye bağlı Kiritimati adasında (Christmas adası) kutlandı. Adalar, Türkiye saati ile (TSİ) 13.00'te 2020'ye “merhaba” dedi.

Avustralya

Bu ülkeleri Güney ve Kuze Kore, Japonya, Çin, Singapur gibi uzak doğu ülkeleri izliyor.

Japonya

Japonya’nın başkenti Tokyo, bu sene de renkli yeni yıl kutlamalarına ev sahipliği yaptı. Her yıl olduğu gibi Tokyo’nun turistik semti Shibuya’da toplanan on binlerce kişi, 2020’ye birlikte “merhaba” dedi.

Singapur

Singapur da ise yüz binlerce insan yılbaşının gelişini havai fişeklerle kutladı.

Singapur

Hong Kong'da 2020, havai fişek ve ışık gösterileriyle kutlandı.

Hong Kong

Şehrin gökdelenlerinin üzerinde ışık ve lazer gösterileri ile yeni yıl karşılandı.

Hong Kong

Kentte yaz aylarından beri süren gösteriler yılbaşı kutlamalarına da damga vurdu. AA-DHA-İHA

Hong Kong

Avustralya Çin Dünya Güney Kore Japonya Kiribati Kore Samoa Singapur Tayland Türkiye Uzak Doğu Yeni Zelanda
Son güncelleme: 20:14 31.12.2019
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