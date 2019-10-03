Dünya bu görüntüyü konuşuyor… Ağabeyinin katiline böyle sarıldı!

ABD'nin Teksas eyaletinde görülen duruşmada, 18 yaşındaki Brandt Jean, ağabeyi Botham Jean’i vurarak öldüren polis memuru Amber Guyger'i affettiğini söyledi ve yargıçtan izin alarak ona sarıldı.

Tanık kürsüsünden Guyger'e hitap eden Jean, “Yaptığın şeyi, bizden neyi aldığını ikinci kez ya da yüzüncü kez söylemek istemiyorum. Bence bunu biliyorsun. Eğer gerçekten üzgünsen, kendi adıma konuşabilirim ki, ben seni affediyorum. Biliyorum ki tanrıya sorsan o da seni affedecektir. Seni de herkesi sevdiğim gibi seviyorum. Sana ‘umarım çürüyüp ölürsün' demeyeceğim. Şahsen senin adına en iyisini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra yargıca Guyger'a sarılmasının mümkün olup olmadığını soran Jean, ‘Evet' yanıtı alması üzerine kürsüden indi.

Guyger ve Jean'in birbirine sarıldığı anlar salonda duygu dolu anlara neden oldu. Yargıç Tammy Kemp'in de gözyaşlarını tutamadığı belirtildi.

YANLIŞ EVE GİRİP HIRSIZ SANDI

Dallas emniyet teşkilatında görev yapan polis Amber Guyger, geçen yıl görevinden dönüşte yanlışlıkla evine girdiği 26 yaşındaki komşusu Botham Jean’i silahıyla vurmuştu. Jean, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Guyger, girdiği evi kendisininki sandığını ve Jean'in de hırsız olduğunu düşündüğünü söylemişti. Olayın ardından Guyger, görevden alınmıştı.

Jüri, salı günü görülen davada Guyger'i cinayetten suçlu bulmuştu. Guyger’in ‘nefsi müdafaa' savunmasını kabul etmeyen jüri, 10 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.