Dünya devi kargo şirketi FedEx robotla dağıtıma hazırlanıyor

FedEx´in internet sitesinde yayınlanan basın açıklamasında FedEx SameDat Bot ismi verilen söz konusu teknolojinin “perakendecilere aynı gün içinde teslimat” sağlaması için tasarlandığı belirtildi ve şu değerlendirme yer aldı:

“FedEx AutoZone, Lowe´s, Pizza Hut Target, Walgreens ve Walmart gibi şirketlerle işbirliği yaparak perakendecilerin otonom teslimat ihtiyaçlarına yardımcı olmayı hedefliyor. Ortalama olarak tüccarların müşterilerinin yüzde 60´ı mağaza konumuna neredeyse 5 kilometre uzaklıkta yaşıyor ve bu da istek üzerine yerel teslimat fırsatını ispat ediyor.”

Söz konusu hizmeti verebilmek için FedEx, “çığır açan teknolojiler” üzerinde uzmanlaşan DEKA Development & Research Corp ile işbirliği yaptı. DHA